XINK verkoopt alle reünieconcerten uit en kondigt nieuwe single aan

Op een dikke week zijn de vier reünieconcerten van XINK in de AB uitverkocht.

Trouwe XINK-fans die nog geen tickets hebben voor één van de vier reünieconcerten in de Brusselse Ancienne Belgique, moeten we bij deze teleurstellen. Alle shows zijn volledig uitverkocht. Al is er hoop op een vervolg: de band lost binnenkort een nieuwe single, ‘Misschien’.

Nostalgie blijft verkopen, dat bewijst het succes van de reünie van XINK. Vorige week kondigde de band, die in 2003 naar het Junior Eurovisiesongfestival trok met De vriendschapsband, aan dat ze in februari en maart volgend jaar opnieuw samenkomen in de AB. Het begon met één - razendsnel uitverkocht - concert, het werden er uiteindelijk vier. Die zijn nu allemaal volzet. "8000 keer bedankt”, klinkt het op Instagram.

Of er na die reünieshows nog iets volgt, wil de band nog niet kwijt. Al losten ze eerder deze week in Humo dat niks uitgesloten is. Binnenkort lossen ze alvast een nieuwe single met de toepasselijke titel Misschien.