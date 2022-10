Hulpdiensten worden automatisch verwittigd van ongeval na klapband in Lanklaar

Dilsen-Stokkem

De hulpdiensten zijn woensdag even voor 22 uur via een voertuig automatisch opgeroepen voor een ongeval op de Heuvelsvenlaan in Lanklaar. De 18-jarige bestuurder had een klapband gekregen. De auto was langs de twee kanten beschadigd. De jongeman was niet gewond. Zijn auto werd getakeld.

Dat de hulpdiensten via het systeem van eCall worden verwittigd, gebeurt enkele keren per maand in Limburg. Het systeem is sinds maart 2018 in alle nieuwe auto’s verplicht en werkt in alle EU-landen.

Is een voertuig bij een ernstig ongeval betrokken, zal het in verbinding worden gebracht met de dichtstbijzijnde noodcentrale. Waar het ook is. Het maakt ook niet uit waar het voertuig werd gekocht of waar het werd geregistreerd. mm