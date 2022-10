Wout van Aert opnieuw voor groen in de Tour? Bij Jumbo-Visma willen ze niets bevestigen: “De Ronde en Roubaix staan boven alles”

“Het zwaartepunt van deze Tour ligt in de laatste week”, stelt Merijn Zeeman vast. “Met de Vogezen krijgen de renners nog een stevig slot. De Pyreneeën zijn minder zwaar dan vorig jaar, maar het blok in de Alpen is dan weer langer. Er zijn bergritten die makkelijker zijn dan de voorbije jaren, maar langs de andere kant zijn er dan weer ritten die extreem zwaar zijn. Ik aanvaard het parcours: het is iets waarop je geen invloed hebt. Nu kunnen we ons plan maken en onze strategie bepalen. Met Roglic, Vingegaard en Van Aert hebben we op dit parcours genoeg kansen om het verschil te maken. Of er meer tijdritten in hadden moeten zitten? Onze grootste concurrent is Tadej Pogacar, maar die is ook een specialist in het tijdrijden.”

© ISOPIX

Over de concrete invulling van de eigen ploegtactiek willen ze bij Jumbo-Visma nog niets gezegd hebben. “Alles ligt nog op tafel. Het kan ook zijn dat Primoz een andere grote ronde rijdt. Maar ik wil hun mening ook horen. Ik wil weten wat ze denken en wat hun motivatie is. Wij maken een plan, met goede argumenten daarvoor. We willen de grootste koersen in de wereld winnen. Maar dat kan alleen met een plan waar iedereen achter staat. Dat was ook afgelopen jaar het geval. Dat is een proces en iets waarin we veel tijd steken, maar dat is wel iets waar we volledig achter staan.”

“Ik weet echt nog niet wie er aan de start verschijnt”, benadrukt Zeeman. “Iedereen denkt dat ik poppenkast speel daarover. Maar wij werken al zes jaar door doelen te stellen en de strategie met elkaar bepalen. Daar nemen we veel dagen de tijd voor. Vervolgens gaan we stap voor stap brainstormen en praat ik met alle renners om te horen wat zij willen. Vervolgens boetseren wij verder aan het plan en worden de coaches betrokken om dan pas de renners erbij te betrekken. We zitten nu nog maar aan het begin van dat hele proces. Dus ik weet oprecht nog niet wie er naar de Tour gaat.”

“Wout is iemand die graag nieuwe dingen probeert”

“De Wout van Aert van dit jaar heeft zes weken op hoogte gezeten. Om op dat niveau te komen, moet je keihard werken. En dan moeten wij kijken wat wel kan en wat niet. Er is namelijk ook nog het WK in Glasgow – dat volgend jaar vroeger doorgaat (op 13 augustus, red.) –, er is de Giro die ook aantrekkelijk is en de Vuelta heeft hij ook nog nooit gereden. Alles ligt op tafel. We kunnen met iets heel nieuws komen, maar het kan ook copy-paste zijn van afgelopen jaar. Ik ben geen Wout van Aert. Hij is iemand die heel verstandig is en weet dat een goed plan nodig is om successen te halen. Maar Wout is ook iemand die graag nieuwe dingen probeert. Dat zorgt er allemaal voor dat het proces veel tijd in beslag neemt. Ik heb gisteren nog met Wout gesproken en er is nog helemaal niks beslist. Eén ding staat wel vast: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan boven alles. Daar waren we heel snel klaar mee. Maar wat erna komt, dat zijn we nog aan het bespreken. Begin december start hij normaal in het veld. Maar alles staat of valt met de voorbereiding die hij heeft, en in welke vorm hij verkeert.”

“Als ik Remco was, zou ik me niet te hard vastpinnen op tijdritten”

In België gaat het echter nog meer over Remco Evenepoel: of die niet naar de Tour moet? “Hij is extreem goed in tijdrijden, dus dan zou je zeggen dat de Giro hem beter ligt. Maar langs de andere kant is een grote ronde een mix van allemaal zaken die je moet proberen. Zijn ploeg zal wel een plan hebben. Als ik hem was, dan zou ik me niet te hard vastpinnen op een wedstrijd waar alleen maar tijdritten inzitten. Volgens mij kan hij ook op een andere manier winnen. Maar wij gaan hem niet op onze bagagedrager meenemen. Ik denk dat er op dit moment vier renners bovenuit steken: Vingegaard, Pogacar, Roglic en Evenepoel. Dat zijn in ieder geval de meest complete renners.”