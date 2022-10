Europese Centrale Bank verhoogt rente opnieuw met 0,75 procent

De ECB blijft in sneltempo de rente verhogen. Tot 21 juli stonden de verschillende depositorentes nog negatief. Op die dag verhoogde ze de tarieven met 75 basispunten. Op 8 september volgde nog eens een verhoging met 75 basispunten. Vandaag is er zoals verwacht nog eens eenzelfde beweging. De rente die de ECB op haar verschillende depositofaciliteiten hanteert, schommelen nu tussen 1,5 en 2,25 procent. De centrale bank voelt zich verplicht het monetair beleid in sneltempo te verstrakken omdat de inflatie in september op 9,9 procent uitkwam, van 9,1 procent in augustus.

Later deze namiddag geeft ECB-voorzitter Christine Lagarde ook nog een persconferentie. Markten kijken traditioneel uit naar hints over het tempo van de volgende renteverhogingen. (Stijn Decock)