Wouter Vrancken: “Ik zie bij KV Mechelen onder coach Defour heel herkenbare dingen”

Plaagstootjes met het andere kamp bleven deze week uit. “In de aanloop naar de wedstrijd laat je mekaar gewoonlijk gerust”, aldus Vrancken, die vooral op het tactisch bord voor een speciale avond staat.

Spelen tegen systeem Vrancken

De nieuwe coach Steven Defour, vorig jaar nog assistent van Vrancken, greep de voorbije twee matchen immers met succes (6 op 6) terug naar het recept van de voorbije seizoenen. Bijgevolg moet de Genkse coach de strijd aangaan met een ploeg, die speelt volgens zijn principes.

“Ik zie bij KV Mechelen onder coach Defour heel herkenbare dingen”, glimlacht Vrancken. “Dat gaat bijvoorbeeld over duidelijkheid op elke positie. Terwijl ze onder de vorige coach met vier achteraan speelden bij balbezit en met vijf bij balverlies. Ik zie ze ook teruggrijpen naar bepaalde spelprincipes en connecties tussen de spelers en linies. Steven Defour kent ze van vorig seizoen maar kan ook rekenen op assistent Fred Vanderbiest, die er al vier jaar mee vertrouwd is. Ik vind het een logische zet dat ze er na de trainerswissel naar hebben teruggegrepen, omdat de spelers zich er goed bij voelen en er al vier jaar vertrouwd mee zijn.”

Coach Defour

Steven Defour zorgde onder Vrancken tijdens de week vooral voor de link tussen beloften en A-ploeg en begeleidde daarbij de betere jongeren bij hun stap richting eerste ploeg. Op wedstrijddagen zat hij hoog in de tribune naast videoanalist Jan Boden om bepaalde tactische dingen door te kunnen geven aan Vrancken.

“Of ik een hoofdtrainer had gezien in Steven? Hij is welbespraakt en kan zeker iets op een groep overbrengen. Alleen hield hij vorig jaar zelf de boot nog af. Hij vond zich niet klaar en heeft ook een hechte band met de club, die je op de langere termijn als T1 natuurlijk op het spel zet. Maar Steven zal aangevoeld hebben dat hij de ploeg weer op de rails kan krijgen door terug te grijpen naar herkenbare dingen en zo het vertrouwen van de jongens te winnen.”

Spelers afremmen

Zelf wil Vrancken niet te diep gaan in de analyse van de tegenstrever. “We geven bepaalde spelers wel gerichte info mee over hun rechtstreekse tegenstrever. Maar dat doen we altijd. Voor de rest zullen we vooral weer dezelfde energie moeten brengen, er voor de volle honderd procent voor gaan. Ik merk geen euforie in de groep en al zeker geen gebrek aan scherpte. Integendeel, we moeten de spelers een beetje afremmen op training. Terwijl de data vertelden dat het tijd was om te stoppen, wilden ze nog graag een extra partijtje spelen. Maar dat hebben we dus niet toegestaan.”

Op de langdurig geblesseerden Sadick, Oyen en Abid én de geschorste Preciado na, is vrijdagavond iedereen beschikbaar.