Met de tip van Hilde Debackere haal je die 10.000 stappen per dag en zamel je geld in voor de strijd tegen borstkanker

Hilde Debackere is gedelegeerd bestuurder bij de vzw Pink Ribbon en laat het aantal stappen dat ze zet voor haar tellen. “De Fitbit aandoen, helpt omdat je het aantal dan ziet. Ik merk dat mijn perceptie van wat ik doe soms anders is dan wat er echt gebeurt qua stappen zetten.”

Verder zijn het voor haar de kleine aanpassingen die haar helpen in het streven naar de 10.000 stappen. “Ik woon in Brussel. Als ik ergens naartoe ga, stap ik doorgaans een halte of twee vroeger uit de metro. Zo heb je snel vijfhonderd meter extra gewandeld. Als het aantal stappen nog wat moet opgekrikt worden, krijgt de hond een groter toertje.”

Om het leuker te maken koppelt ze soms een challenge aan al dat wandelen. “Afgelopen zomer zijn we van Koksijde naar het Franse Bray-Dunes gewandeld. Dat is een heel eind (11,5 kilometer, red). Nu willen mijn zoon en ik dit jaar nog de hele Belgische kust afwandelen. Koppel een beloning aan een uitdaging. Bespreek bijvoorbeeld waar jullie nadien iets gaat eten of drinken. Dan is er alvast iets om naar uit te kijken.”

De Roze Mars is een wandelevenement waarbij je de hele maand oktober stapt wanneer en waar je wil. Iedereen kan zich online registreren op een digitaal platform: www.derozemars.be. Hierop kun je steeds in realtime de voortgang van hun aantal kilometers, het stijgende aantal deelnemers en het verloop van de virtuele competitie volgen. Wie zich inschrijft, betaalt 10 euro. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen borstkanker.