Tadej Pogacar wil de handschoen opnemen tegen Remco Evenepoel: “Als ik wereldkampioen was, zou ik naar de Tour gaan”

Tadej Pogacar is tevreden met het parcours van de Tour de France 2023. De runner-up van 2022 en winnaar van 2020 en 2021 hoopt ook dat wereldkampioen Remco Evenepoel in juli afzakt naar Frankrijk.

“Ik vind het een leuk parcours”, stelde Pogacar na de voorstelling. “Het lijkt wat op het parcours van 2020. De start is goed en de finale nog beter. Het worden drie interessante weken. Er is maar één tijdrit, maar het is er nog altijd één. Tijdritten zijn belastend voor het lichaam, maar ook voor de stafleden die het materiaal op punt moeten zetten. Eén tijdrit is wel makkelijker voor iedereen.”

“De laatste Tour was in het begin moeilijk met lastige etappes met heel wat wind. Dat is bij deze editie wel anders. Het is meteen een aankomst voor punchers in het Baskenland, en daarna trekken we naar de Pyreneeën. Ik weet niet veel over de Puy-de-Dôme, maar het lijkt een heel lastige klim. Ik verwacht een zware strijd voor het algemeen klassement daar. Ik heb er nog nooit gereden, ik kijk ernaar uit om het te gaan verkennen.”

“Die vele bergetappes bij de start maken het meteen interessant. Maar de laatste week wordt beslissend met de tijdrit en de zware bergritten. Deze tijdrit past perfect bij de rest van de Tour. Het wordt leuk en ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Het maakt eigenlijk niet uit of het vlak of bergop is. Wij maken de koers altijd hard, dus we moeten elke dag klaar zijn. Of ik wat meer afwachten moet koersen? Zo race ik nu eenmaal, maar misschien moet ik in de Ronde van Frankrijk wat meer wachten tot in de finale.”

“Remco moet zijn eigen verhaal schrijven”

In België is het sinds de Vuelta van dit jaar al een heel thema: rijdt Remco Evenepoel in 2023 de Tour of niet? “Remco moet zijn eigen verhaal schrijven en zijn eigen programma samenstellen”, aldus de Sloveen. “Ik kan hem niet zeggen dat hij naar de Tour moet komen. Het is zijn beslissing. Hij is wereldkampioen en een van de beste renners. Maar als ik wereldkampioen was, zou ik naar de Tour gaan.”