Volvo Cars ziet winst verdampen, aandeel onderuit

De Zweedse autobouwer Volvo, die een grote fabriek heeft in Gent, heeft in het derde kwartaal weinig winst geboekt. Beleggers sturen het aandeel ruim 7 procent lager.

Volvo boekte tussen juli en september 665 miljoen kronen (circa 61 miljoen euro) nettowinst, 71 procent minder dan de 2,3 miljard kronen in dezelfde periode vorig jaar. Analisten hadden tussen 2,15 en 2,19 miljard kronen verwacht.

De omzet steeg met 30 procent tot 79,3 miljard kronen (7,3 miljard euro), volgens Volvo vooral dankzij de “robuuste” vraag naar SUV’s. Toch verkocht Volvo op bepaalde markten, waaronder Europa (-14 procent) en de VS (-32%) heel wat minder auto’s dan vorig jaar. In België verkocht Volvo 8 procent minder.

Stroomonderbrekingen en Covid-lockdowns in China vertraagden de vooruitgang in de productie, en de grondstoffenprijzen blijven hoog.

“Wereldwijde macro-economische onzekerheden wogen op onze prestaties in het derde kwartaal”, zegt CEO Jim Rowan. “Maar met een flexibele en wendbare organisatie, een sterke financiële positie en voldoende liquiditeit, hebben we er vertrouwen in dat we de lopende uitdagingen kunnen overwinnen.”