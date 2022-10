Patrick Lefevere laat nog niet in zijn kaarten kijken voor de Tour: “Een goede Remco kan dit parcours wel aan, maar we gaan op ons gemak eens samenzitten”

Het parcours van de Ronde van Frankrijk is bekend. Met slechts één tijdrit lijkt de kans klein dat wereldkampioen Remco Evenepoel (22) aan de start in Bilbao verschijnt. Al is die keuze volgens Patrick Lefevere nog niet helemaal gemaakt. “Dat is nog veel te vroeg om nu te beslissen”, aldus Lefevere.

De Ronde van Frankrijk 2023 start met een drieluik in het Spaanse Baskenland. “Een mooie, pittige start, die op het lijf geschreven kan zijn van een goede Julian Alaphilippe”, was Patrick Lefevere tevreden met het parcours. “Het doet me we wat denken aan de vorige openingsetappes die hij gewonnen heeft. Maar ook Remco Evenepoel kan hier eventueel wel aan zijn trekken komen.”

“Na de passage in het Baskenland zijn er wat kansen voor de sprinters en dan moet er stevig geklommen worden. Er zijn een aantal etappes bij met misschien wat minder bekende cols, maar die wel heel erg lastig zijn. Het parcours is goed uitgebalanceerd. Er zijn ook wat mogelijkheden voor de sprinters. Acht wordt gezegd, maar het zullen er geen acht zijn.”

Veel klimwerk en slechts één tijdrit

Met slechts één tijdrit lijkt het parcours niet op maat van Evenepoel. Al wil Lefevere daar niet van weten: “Ik denk dat een goede Remco Evenepoel, zoals we die gezien hebben in de Vuelta, dit parcours wel aankan. Hij heeft ook bewezen dat hij op de steile stukken zijn concurrenten kan lossen. Het hoeft niet altijd een tijdrit te zijn. Hier is er eentje bergop.”

Wil dat dan zeggen dat we de wereldkampioen voor het eerst aan het werk zien in de Tour? “We gaan op ons gemak eens samenzitten om te beslissen wat we gaan doen. Op trainingskamp in december of januari zullen we die beslissing nemen. Het zou dom zijn om nu in het heetst van de strijd en vijf minuten na de bekendmaking van het parcours een beslissing te nemen. Maar nu nog niet. We sluiten niets uit.”