Neos Kuringen op uitstap naar Europese wijk in Brussel

Ronny Lannoo, lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, was de gastheer voor het Neos-gezelschap. "Hij maakte ons wegwijs in het web van Europese instellingen", klinkt het. "Na deze uiteenzetting was het voor ons heel duidelijk hoe de adviezen van de verschillende adviesorganen omgezet worden in amendementen en tenslotte in een Europese wet gegoten worden. In de namiddag brachten we een bezoek aan het Parlamentarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement. Via een interactieve multimedia-rondleiding hebben we de geschiedenis van de Europese integratie doorlopen. Zelfs de digitale snufjes verwonderden ons en zorgden voor een fantastische ervaring."