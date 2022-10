Tot 28 maanden cel gevraagd voor cannabisplantages in Achel en Lommel

Een van de plantages vonden de speurders in december 2019 bij de man thuis op de Generaal Dempseylaan in het centrum van Achel. In een garage achter zijn woning stonden 446 jonge planten. Ook bleek de elektriciteit te zijn afgetapt. De man kon niet anders dan deze feiten bekennen. Wel betwistte hij dat er al een eerdere oogst was geweest. Nochtans kondigde hij via de telefoon aan over 6 kg cannabis te beschikken. Zijn vrouw ontkende alle betrokkenheid. Zij zou er niets vanaf geweten hebben ondanks de specifieke geur, 61 zakken potgrond, een kweektent, de afgeplakte ramen van het tuinhuis en een extra kabel die door de woning liep voor het aftappen van de elektriciteit.

Chinees restaurant

Het parket linkt de man, die ook nog illegaal in het bezit was van een machinegeweer en alarmpistool, nog aan een plantage in Lommel. In een voormalig Chinees restaurant in de Lepelstraat zou hij deze met zijn broer opgezet hebben. De speurders vonden geen werkende plantage meer, maar wel de sporen dat er daadwerkelijk een geweest zou zijn. “Er konden 1.200 planten staan. Goed voor een opbrengst van 135.000 euro”, aldus de procureur. Een bedrag waarvoor de verbeurdverklaring is gevraagd. Ook hier gebaarde de verdachte, die in 2015 al een veroordeling voor cannabiskweek opliep, van krommenaas. “Ik heb er enkel meegewerkt aan een verbouwing.” Advocaat Jan Swennen vroeg om de straf voor de man te milderen en om uitstel op te leggen. Louisa Van Looy opperde op haar beurt de vrijspraak voor de 32-jarige vrouw. “Haar DNA is niet in de garage aangetroffen.” De derde verdachte stuurde zijn kat naar de rechtbank. Vonnis op 24 november.