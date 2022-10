Splinternieuw schip wordt te water gelaten, maar dat loopt niet zoals gepland

Een gloednieuw schip koos voor de eerste keer het ruime sop in Shipu Town toen het te water werd gelaten. Airbags werden onder het vaartuig opgeblazen, waardoor het in het water kon worden ‘gerold’. Maar het schip raakte niet ver. Voor het goed en wel in het water lag, helde het schip te veel over naar de ene kant waardoor de boot plots kapseisde. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk, noch is het bekend of er gewonden vielen.