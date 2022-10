Anesthesie tijdens zwangerschap heeft geen invloed op ontwikkeling kind

Artsen van het UZ Leuven hebben in een onderzoek vastgesteld dat lokale of volledige verdoving bij zwangere vrouwen geen significant effect heeft op de verdere ontwikkeling van de hersenen van het kind. Het is de eerste studie die het effect van de verdoving op neurologische ontwikkeling van kinderen onderzoekt, en werd gepubliceerd in medisch vakblad ‘Anaesthesia’.

Het UZ Leuven onderzocht 129 kinderen tussen 2 en 18 jaar oud, waarvan de moeders tijdens de zwangerschap een niet-verloskundige ingreep onder algemene of lokale verdoving hadden ondergaan. Via vragenlijsten aan ouders werden gegevens over mogelijke psychosociale problemen of leerstoornissen verzameld. Die gegevens werden vergeleken met die van 453 kinderen in de controlegroep, wiens moeder geen anesthesie hadden gekregen tijdens de zwangerschap.

Hoewel het in het algemeen vermeden wordt, moet 1 procent van de zwangere vrouwen toch een dringende niet-verloskundige ingreep ondergaan, bijvoorbeeld bij een acute blindedarmontsteking.

“We zagen in het algemeen geen klinisch relevante verschillen tussen de twee groepen”, legt Prof. dr. Steffen Rex, diensthoofd anesthesiologie in UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de studie, uit. “Anesthesie tijdens de zwangerschap is dus niet geassocieerd met bepaalde ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Onder andere bij vrouwen die landurige verdoving ondergingen waren er kleine effecten op te merken. “Die zijn in grootteorde vergelijkbaar met andere factoren zoals de leeftijd van de moeder”, aldus Rex. “Onze resultaten zijn dus geruststellend voor zwangere vrouwen die een ingreep moeten ondergaan. Wel benadrukken we dat de huidige richtlijn blijft gelden: alleen in geval van dringende en levensbedreigende situaties, voeren we een ingreep uit tijdens de zwangerschap.”