“Hereniging van vluchtelingenfamilies is moeizaam en complex”

Het gezinsherenigingstraject voor vluchtelingenfamilies is vaak moeilijk en complex. Dat stelt het Federaal Migratiecentrum Myria donderdag in het zevende katern van zijn jaarverslag.

In 2021 werden 15.317 visa voor verblijf van langere duur voor gezinshereniging verleend, wat neerkomt op 43 procent van alle verleende visa voor een verblijf van langere duur. Het gaat om een stijging van 29 procent ten opzichte van 2020, een jaar dat gekenmerkt wordt door de COVID-19-pandemie. In ruim de helft van de gevallen hebben de begunstigden ofwel de Syrische nationaliteit (33 procent) of zijn ze van Palestijnse afkomst (21 procent).

Volgens Myria is er sinds de machtsovername door de taliban in augustus 2021 vooral een probleem voor Afghaanse families. Die ondervinden vooral moeilijkheden om de vereiste documenten bijeen te krijgen en een aanvraag voor gezinshereniging of voor een humanitair visum in te dienen. Maar de moeilijkheden om een aanvraag gezinshereniging aan te vragen, gelden niet uitsluitend voor Afghanen, stelt het migratiecentrum. “Zo moet een aanvraag voor hereniging of een humantair visum in persoon gebeuren bij de diplomatieke post. Dat leidt tot lastige en dure reizen en gaat gepaard met veiligheidsrisico’s.”

Termijnen verstrijken

In de procedure spelen ook leeftijds- of andere termijnen een rol, die dreigen te verstrijken door verschillende moeilijkheden. Zo moet de aanvraag gezinshereniging worden ingediend op de post in het buitenland binnen de twaalf maanden na de erkenning van de vluchtelingenstatus. Anders moet de vluchteling onder meer voldoen aan een inkomstenvoorwaarde om zijn recht op gezinshereniging nog uit te kunnen oefenen. Wanneer de termijnen niet gehaald worden, wordt er geval per geval beoordeeld of de laattijdige indiening door overmacht kan worden aanvaard. Dat leidt tot een hoge werklast voor de administratie en rechtsonzekerheid voor de aanvragers, onderstreept Myria.

Voor het migratiecentrum moet de procedure voor gezinshereniging worden vereenvoudigd om deze toegankelijker te maken, onder meer door toe te staan dat de aanvraag in België wordt ingediend of via een schriftelijke of digitale aanvraag. “Hiervoor is geen wetswijziging nodig”, klinkt het nog. Myria pleit daarnaast ook voor de organisatie van professionele ondersteuning voor aanvragers.