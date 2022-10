De man achter de wereldgoal: “Ik trapte de bal gewoon weg en plots begon iedereen te juichen”

Het spectaculaire openingsdoelpunt van Jens Verhellen in de vierde provinciale-wedstrijd van KSV De Ruiter tegen KVK Avelgem B verovert de (online) wereld. Het filmpje is al meer dan 2,3 miljoen keer bekeken op Twitter. “Het was vier jaar geleden dat ik nog eens scoorde”, zegt Jens. “Eerlijk: ik dacht niet dat die bal erin zou gaan.”

In de wedstrijd tussen KSV De Ruiter en KVK Avelgem B in vierde provinciale West-Vlaanderen scoorde Jens Verhellen (24) van KVK Avelgem B een wereldgoal. Zijn schot van aan de zijlijn vloog goed 35 meter verder met een boog binnen, vlak naast de linkerdoelpaal. De keeper probeerde de bal nog te vangen, maar reageerde duidelijk te laat op het onverwachte schot.

“We hadden net een hoekschop gehad en de tegenstrever zette een tegenaanval op”, zegt Anzegemnaar Jens, de man achter de wereldgoal. “Onze ploeg was nog niet georganiseerd. Ik ben de rechts achterspeler, dus die bal trapte ik weg zodat we tijd hadden om ons goed te plaatsen. Plots begon iedereen te juichen. Dus nee, ik had echt niet verwacht dat ik een doelpunt zou maken. De laatste keer dat ik scoorde, is intussen al vier jaar geleden. In de toekomst zal ik nog wel eens proberen om vanop ruime afstand te scoren, want je ziet, soms loont het. Het was trouwens meteen de 0-1. Zij hadden 21 op 21 punten, wij 19 op 21. De topper met zo’n doelpunt openen is gewoon de max.”

Al meer dan 2,3 miljoen views

Op het Youtubekanaal van cameravrouw Els Leyman waren de beelden woensdagnamiddag al liefst 1.353 keer bekeken, op Twitter zitten we nu aan meer dan 2,3 miljoen views. “Medespelers hebben de beelden doorgestuurd naar hun kanalen die ze volgen op Instagram. Het moet daar opgepikt zijn”, zegt Jens. “Best leuk natuurlijk om met mijn doelpunt nu de wereld rond te gaan.”

Avelgem B won trouwens de wedstrijd met 0-3 en komt zo aan de leiding in vierde provinciale.