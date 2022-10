Genk Ladies ontvangt staartploeg KV Mechelen

In de Super League krijgt nummer vier KRC Genk Ladies vrijdag (20u30) bezoek van promovendus KV Mechelen.

Malinwa behaalde nog maar drie punten uit zeven duels en bengelt onderaan. Genk daarentegen zit vol vertrouwen na de 3-0-zege tegen Standard. Lotte Van Den Steen en Kelsey Geraedts blijven wel onbeschikbaar. Anissa Giuga hervatte de trainingen. Op 1 november (16u30) speelt Genk in de beker bij eersteklasser Zwevezele. De B-ploeg verloor woensdag in de achtste finales tegen OHL A, ongeslagen leider in de Super League: 2-7. Opvallend: OHL-keepster en Red Flame Nicky Evrard slikte tegen Genk B pas haar eerste tegengoals van dit seizoen.