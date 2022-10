De bouw van de eerste woningen in het Genkerpark of Op ’t Stroep is gestart. — © Chris Nelis

GENK

De bouw van de eerste van de zowat 140 wooneenheden in het Genkerpark langs het kerkhof in de Nieuwstraat is gestart. 20 van de 50 wooneenheden, die in de eerste fase worden opgetrokken, zijn al verkocht.