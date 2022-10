Jong PXL-talent krijgt een mooie kans bij Jong Genk

"Ik ben bij KRC Genk terechtgekomen via de fotograaf van het A-team die een heel goede vriend van mij is. Hij vertelde me dat ze nog iemand zochten om het communicatieteam van de club te versterken, met specifiek een opdracht rond Jong Genk oftewel het U23-team dat vanaf dit seizoen in de Challenger Pro League (2de klasse) speelt. Ik nam direct contact op met KRC Genk. Ik mocht op gesprek gaan en kreeg de job", zegt Thimo Loyens. "Ik heb voor een marketingopleiding gekozen omdat economische vakken me in het middelbaar goed afgingen en ik enorm geboeid bent door hoe merken reclame maken op social media. Toen ik hoorde dat Hogeschool PXL de combinatie marketing en sportmanagement aanbood, koos ik resoluut voor PXL. Het meest memorabele moment in mijn job bij KRC Genk tot nu toe is het doelpunt tegen Slavia Praag in de toegevoegde tijd in de Youth League, een immense ontlading en zo stoten we door. De hele trip naar Praag was super. De spelers en staf zijn allemaal aangename mensen.""We stellen een stijgende interesse vast in het traject Marketing - Sportmanagement", zegt Maarten Thiry, opleidingshoofd Marketing en Sales aan Hogeschool PXL. "Kort samengevat leren we studenten dat een sportclub, -federatie of -bond moet gerund worden als een bedrijf en marketing hierbij een sleutelfunctie vervult. Het feit dat Thimo reeds al mee kan draaien in het communicatieteam van KRC Genk en dit ruim voor hij afstudeert, is natuurlijk iets waar we heel trots op zijn. Wanneer Thimo meerdere dagen in het buitenland vertoeft omdat hij aansluit met de internationale reizen van de jeugdteams, tonen we dan ook voldoende flexibiliteit zodat zijn studies hieronder niet lijden."Tot slot heeft Thimo grootse plannen. "Na mijn studies zou ik graag in deze sector blijven werken. Ik zie mezelf later wel een club managen of commercieel leiden, wat Davy Vanhaen (commercieel directeur KRC Genk) momenteel in KRC Genk allemaal doet. De toekomst zal het uitwijzen. Ik ben voorlopig heel blij met mijn werk bij Jong Genk en hoop dit nog lang te mogen doen", besluit Thimo.