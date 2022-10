Studenten verpleegkunde leren communiceren met kleuters in Daltonschool in Hasselt

‘s Morgens verzamelde Piet Vandebriel, docent aan de PXL, met een 40-tal studenten op het Vrijwilligersplein. Na een korte briefing werden de studenten en leerlingen verdeeld en zocht iedereen een plekje op het schoolterrein. In de beschikbare klassen, in de gang, op de speelplaats, in de hal… zag je duo’s die kort kennismaakten en vervolgens aan de slag gingen om een gesprek op kindermaat te voeren.De ene koos voor een creatieve aanpak met knutselmateriaal of tekeningen en de andere ging sportief of met een gezelschapsspel aan de slag. De kinderen moesten even wennen aan hun maatje, maar kwamen al snel los en vertelden honderduit over hun hobby's, hun lievelingseten, huisdieren, interesses…Deze praktijkoefening is zowel voor de kinderen als de studenten een leuk en leerrijk moment. Later dit schooljaar mag de Daltonschool nog een groep studenten verwelkomen en krijgen andere leerlingen de kans om studenten verpleegkunde te leren communiceren met jonge kinderen.