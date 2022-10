Keizerlijke Commanderie in Sint-Truiden brengt primeurfruit naar de koning

Het is al voor de 37ste keer dat de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie in de herfst, in volle oogst, naar het koninklijk paleis in Brussel trekken om er het vorstenpaar te voorzien van een portie vers en kwalitatief Haspengouws fruit.

Dit jaar kregen de maarschalken het gezelschap van landbouwschepen en Europarlementariër Hilde Vautmans. Die kreeg tijdens de aankomst op het paleis het bericht van de Vlaamse regering dat ze aangesteld werd als waarnemend burgemeester van Sint-Truiden. “Onze fruittelers zijn zeer gevoelig voor de oproep om meer inlands fruit te consumeren, fruit van superieure kwaliteit en met een kleine ecologische voetafdruk. Het fruit voor de koning kadert in deze actie: ons eigen fruit meer ingang doen vinden in de Belgische huishoudens”, zegt voorzitter Jos Lacroix. De korf met appelen en peren bevatte naast de traditionele variëteiten ook de nieuwe peer van Bel’Orta, de Fred® peer, een tweekleurige peer met een mooie rode blos en een zoete, lichtzure smaak. Het was korvetkapitein Nancy Fonteyne die namens de vorsten de korf in ontvangst nam. Zij zou ervoor zorgen dat het fruit in Laken klaar zou staan voor de koning en de koningin, wanneer die weer in Brussel arriveerden na hun staatsbezoek aan Litouwen.