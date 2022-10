Gedaan met speculeren. De memoires van de Britse prins Harry gaan verschijnen. Op dinsdag 10 januari ligt het boek in de winkels. Heeft de dood van koninging Elizabeth de scherpste kanten eraf gehaald? Dat valt nog te bezien. In elk geval: de advocaten van de koninklijke familie hebben 10 januari in hun agenda vrijgehouden om te lezen.