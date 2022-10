De ‘eenzaamste gorilla ter wereld’ kan na 33 jaar laatste dagen bij soortgenoten slijten, maar daar staat een hoge prijs op

Zangeres Cher probeerde haar al in 2020 vrij te krijgen maar na tientallen petities en aanvragen van dierenrechtenactivisten zit gorilla Bua Noi nog steeds eenzaam en alleen in haar kooi in Bangkok. De mensaap is nu zo’n 33 jaar en heeft niet zo lang meer te leven - gorilla’s worden gemiddeld tussen de 35 en 40 jaar - maar zal haar laatste dagen wellicht in haar vuile habitat slijten. De eigenaar wil haar wel waardig laten sterven tussen soortgenoten in een reservaat, maar vraagt daar veel geld voor.

30 miljoen Thaise baht, omgerekend zo’n 790.000 euro, vraagt de eigenaar van Bua Noi voor zijn gorilla. Hij kocht het dier in 1990 in Duitsland en sindsdien leeft de gorilla in gevangenschap in de Pata Zoo. Het dierenpark staat wereldwijd te boek als ‘smerigste zoo ter wereld’ en huist op de bovenste verdieping van een winkelcentrum in de Thaise hoofdstad Bangkok.

In 2015 werd de Pata Zoo al eens gesloten door ‘onregelmatigheden met documenten’, maar het dierenpark opende even later weer de deuren, met Bua Noi nog steeds in haar kooi. Het dier leeft er in erbarmelijke omstandigheden, op een betonnen ondergrond, zonder ooit soortgenoten te hebben gezien.

“Ze wordt als privé-eigendom beschouwd”, aldus de Thaise overheid die naar eigen zeggen niks kan ondernemen. “De gorilla werd aangekocht voor de wetten die dat verbieden, van kracht gingen. En de eigenaar weigert haar te verkopen zodat ze naar een reservaat kan, behalve voor een belachelijk hoge prijs.”

Cher

Het lot van de “eenzaamste gorilla ter wereld”, beroert al enkele jaren de gemoederen op sociale media. In 2020 ging Bua Noi al de wereld rond, toen zangeres Cher na haar succesvolle pogingen om de “eenzaamste olifant ter wereld” te bevrijden, haar pijlen richtte op de gorilla. Heel wat mensen vinden dat de aap er depressief uitziet en zien op beelden van Bua Noi dat ze soms een traan wegpinkt.

Maar volgens de Pata Zoo is er niks aan de hand. “Ze wordt goed behandeld, als ons eigen dochter zelfs.” Volgens de directie is de verdrietige gelaatsuitdrukking van Bua Noi “normaal” voor gorilla’s en is de kritiek op de zoo fel overdreven. “We willen ze ooit vrijlaten, maar op een gepast moment. Nu zou ze dat niet overleven.” De zoo ontkent volgens Thaise media ook dat ze winst willen maken op het vertrek van hun “geliefde aap”.

(pjv)