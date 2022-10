OPROEP. Uitzonderlijk warm in oktober: doe jij ook nog zomerse dingen?

Hasselt

We beleven uitzonderlijk warme oktoberdagen. Er hangen zowaar temperatuurrecords in de lucht. Hoe beïnvloedt dat jouw gedrag in het najaar? Rijd je in korte broek naar het werk of naar school in plaats van in een anorak? Neem je dezer dagen nog een duik in je privé-zwembad terwijl het normaal al afgesloten ligt voor de winter? Plan je nog een barbecue met vrienden? Trek je je sandalen aan om een terrasje te doen? We zoeken verhalen van Limburgers die typisch zomerse gewoontes doortrekken naar het najaar vanwege het aangename weer, graag ook een foto erbij als het kan.