Bijna derde meer files in september 2022 dan in september voor corona

De filezwaarte (gemiddelde omvang van de files) op de hoofdwegen in Vlaanderen was in september dit jaar 27 procent hoger dan voor de coronacrisis, in september 2019. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

De filezwaarte lag op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest op gemiddeld 917 kilometeruren (equivalent van 100 kilometer file gedurende een uur of 200 kilometer gedurende een half uur) per werkdag. Dat is 1 procent hoger dan in september 2021. In vergelijking met de laatste septembermaand voor de coronacrisis, september 2019, is er sprake van een stijging met 27 procent.

De meeste en langste files doen zich voor in de regio’s Antwerpen en Brussel. In de regio Antwerpen nam de filezwaarte tot begin 2020 sneller toe dan in en rond Brussel. De regio Gent en de rest van Vlaanderen kennen veel minder fileverkeer op de hoofdwegen.

De sterke daling in filezwaarte vanaf maart 2020, bij de eerste lockdown, was veel groter in de regio’s Antwerpen en Brussel dan elders. In dezelfde regio’s is vanaf april 2021 ook weer de grootste stijging te zien.