Trekken de Olympische Spelen naar Mexico? Zuid-Amerikaans land droomt van organisatie in 2036

Mexico mocht de Spelen eerder al eens organiseren in 1968. Voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2036 zijn ze voorlopig de enige officiële kandidaat, al zou ook Egypte op het punt staan zijn kandidatuur in te dienen.

De eerstvolgende Spelen worden in 2024 in Parijs gehouden. Nadien zijn Los Angeles (2028) en Brisbane (2032) aan de beurt. In 2026 wordt het WK voetbal in ‘The Americas’ gehouden, met de VS, Canada en Mexico als organiserende landen. Mexico organiseerde de Wereldbeker eerder al in 1970 en 1986.