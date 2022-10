Politie roept op om sporen van synthetische drugslabo’s te melden

In Izegem en Oostkant werden onlangs twee labo’s ontdekt en in Diksmuide en Passendale trof de politie gedumpt drugsafval aan. Drugscriminelen beperken zich al lang niet meer tot de grensregio in Limburg en Antwerpen, maar hebben ook in West-Vlaanderen drugslabo’s. Daarom roept de politie burgers op om verdachte situaties altijd te melden.

“Bij recente onderzoeken vernamen we van buurtbewoners dat ze al wel iets eigenaardigs hadden opgemerkt, maar al te vaak wordt dit niet gemeld aan de politie”, zegt gerechtelijk directeur Kurt Desoete. “Dat kan nochtans eenvoudig via een aangifte of een contact met de wijkagent. Elke melding, hoe klein ook, kan van groot belang zijn. Neem wel geen risico en ga niet zelf op onderzoek uit. De producenten maken dikwijls deel uit van een grotere organisatie en schuwen geweld niet.”

Drugslabo’s worden vaak ingericht in onopvallende loodsen en boerderijen, maar ook in woningen. Er zijn enkele indicatoren die buurtbewoners kunnen alarmeren, zoals chemische of anijsachtige geuren, abnormale rook of dampen, afgepakte ramen en activiteit in normaal leegstaande panden. De restproducten van de productie van synthetische drugs worden vaak ergens in de buurt achtergelaten. De politie vraagt om contact met gedumpte toxische producten te vermijden en hen meteen te contacteren.