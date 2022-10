Telenet ziet klanten diensten schrappen

Telenet heeft in het derde kwartaal gemerkt dat sommige klanten kritisch naar hun telecompakket kijken en beslissen om bepaalde diensten te schrappen. Toch wist het telecombedrijf zijn financiële resultaten, onder meer dankzij een tariefverhoging, op peil te houden.

De omzet in het kwartaal van juli tot september kwam 3,1 procent hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar, op 660,5 miljoen euro. De ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 347,3 miljoen euro, wat 2,6 procent meer was dan vorig jaar.

De omzetstijging is onder meer te danken aan de tariefverhoging die Telenet in juni doorvoerde. Het trok zijn tarieven voor internet, televisie en telefonie toen op met 4,7 procent.

Telenet zag het klantenverloop licht toenemen over al zijn diensten, in een “verscherpt concurrentieklimaat”. Tegelijk stelde het bedrijf ook vast dat klanten hun pakket onder de loep beginnen nemen en soms diensten opzeggen.

Telenet vermeldt die “productoptimalisatie wegens het macro-economische klimaat” als een van de verklaringen voor de daling van het aantal televisieabonnees (- 18.600 in het derde kwartaal) en het lagere aantal klanten voor de premiumpakketten Play Sports en Streamz.