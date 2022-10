Comité voor ontwikkelingssamenwerking serveert fairtrade brunch in Nieuwerkerken

Nieuwerkerken

Het GCOS, of voluit Gemeentelijk Comité Ontwikkelingssamenwerking, brengt alle lokale verenigingen samen die werken rond de ‘derde wereld’. Met gebundelde krachten organiseerden ze een brunch. Die vond afgelopen weekend plaats in zaal De Brug en trok zo’n negentig geïnteresseerden. “We pikken zo een traditie weer op en we kunnen onze verenigingen in de kijker zetten”, zo zegt GCOS-voorzitster Bea Triki. “Ze hebben allemaal geholpen om hier vandaag lekkere fair trade gerechten te serveren. Zo hadden we bijvoorbeeld wereldkeuken met chili sin carne en loempia’s, maar net zo goed kaas van maatwerkbedrijf De Wroeter uit Kortessem. We bedanken oprecht de ongeveer negentig aanwezigen. Dankzij de opbrengst van deze brunch kunnen we een mondiale vormingsdag voor de basisscholen van Nieuwerkerken organiseren. Die zal waarschijnlijk in mei volgend jaar plaatsvinden.” len