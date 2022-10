Kraak de Kluis voor 10.000 euro in Eisden

MAASMECHELEN

Nog tot en met zaterdag kan men in Shopping M2 in Eisden terecht om de kluis te kraken met de actie MaasMegaKraak. “Mensen met een aankoopticket van minimum twintig euro, gekocht in het handelsgebied van Eisden, kunnen met dat ticket in de M2 terecht en krijgen dan van een hostess een voucher die mogelijk toegang geeft tot de kluis. Indien die zich opent, ligt er een waardebon op de gelukkigen te wachten”, weet Catia Spagnoletti van M2. “In totaal trekken de M2 en het Eisdense handelsgebied rond de Pauwengraaf hier 10.000 euro voor uit”, weet Eddy Beckers van het Eisdense handelsgebied. jth