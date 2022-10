Dokter Hauben krijgt buste in voortuin van jeugdhuis Alibi in Maasmechelen

MAASMECHELEN

In de voortuin van jeugdhuis Alibi aan de Dokter Haubenlaan in Mechelen-centrum is een buste van wijlen dokter Hauben onthuld. Vorig jaar werd een boek gepubliceerd over dokter Théodore Hauben, honderd jaar na zijn overlijden. Daarop stelde de gemeente voor om het leven van de Maasmechelse dokter te vereeuwigen met een kunstwerk. Maasmechelaar Benjamin Miermans kreeg de opdracht. “Ik kwam bij het verwaarloosde graf van de dokter uit op het oude kerkhof aan het kanaal toen ik op zoek was naar het graf van mijn grootouders”, begint Benjamin het verhaal. “Nadien ging ik op zoek naar zijn geschiedenis en kreeg ik de opdracht om een beeld van hem te maken”.

Nog tot 13 november is er in de voortuin van Alibi ook een tentoonstelling over de dokter die tot in Brussel bekendheid genoot. jth