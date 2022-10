Buiten Aardse Kunst in Herk-de-Stad levert 6911 euro op voor Spierziekten Vlaanderen

HERK-DE-STAD

De expo ‘Buiten Aardse Kunst in Herk-de-Stad met een luik in Langdorp (Aarschot) heeft een totaalbedrag van 6911 euro opgeleverd. Dat geld hebben de initiatiefnemers geschonken aan de vzw Spierziekten Vlaanderen. Voor Buiten Aardse Kunst stelden Johan De Graeve en Betty Steenbergen hun boomgaard aan de Sint-Truidersteenweg open voor kunstenaars. In totaal namen 50 kunstenaars uit Limburg, de rest van Vlaanderen en zelfs van over de grenzen deel. Marc Hendrickx en Marie-Christine Mussche boden dezelfde mogelijkheid langs een wandeltraject van Natuurpunt in Langdorp (Aarschot). De expo in Herk-de-Stad leverde 4911 euro op, Langdorp 2000 euro. “Wij hebben bewust gekozen voor steun aan Spierziekten Vlaanderen”, beklemtoont Johan De Graeve, wiens zoon aan een spierziekte overleed. Voorzitter Carina Verdonck en logistiek medewerker Luc Vennekens van Spierziekten Vlaanderen namen de cheque in ontvangst: “Met onze vereniging organiseren wij ontmoetingsmomenten en ook infovergaderingen”, zegt Carina. “De besteding van de steun die we ontvangen bepalen we in overleg met de schenkers.”  lw