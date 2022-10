Kinderen schrijven gedichten bij werken van Halense kunstenaars

HALEN

De kunstkring van Halen organiseerde een tentoonstelling in het Buurthuis in Zelk. 23 leden traden met hun werk naar buiten. “Omdat we ook kinderen met kunst vertrouwd willen maken, nodigden we de leerlingen van het zesde jaar van de Halense basisscholen uit voor een bezoek”, legt voorzitter Yvan Thijs uit. “Om de ervaring te versterken, spoorden we hen aan om bij hun bezoek een gedicht te schrijven.”

Luca Van Caneghem van de school van Halen was een van de kinderen: “We werden in groepjes ingedeeld. Met een kopie van een fragment van een kunstwerk moesten we naar dat werk op zoek gaan en dan daarbij met een groepje een gedicht maken.”

Julien Lekens, die actief is als beeldend kunstenaar én als dichter, vond het een geslaagde ervaring: “De kinderen werden uitgedaagd om de werken aandachtig te bekijken en daarbij hun gevoelens te verwoorden. Ze hebben dat op een heel persoonlijke manier gedaan”, vertelt hij. lw