Beelden tonen hoe bomauto Russische propagandazender in bezette Oekraïense stad verwoest

Volgens de Russische journalist en propagandist Alexander Malkevich raakten vijf medewerkers van ZaTV gewond bij de aanslag. Het gebouw liep grote schade op door de explosie, die de kracht van zo’n 15 kilogram TNT had. ZaTV is onderdeel van ZaMedia, een mediabedrijf dat in het bezette Melitopol Russische propaganda verspreidt onder de leiding van Malkevich. De Russische journalist is eigenaar van een door de staat gesponsorde zender in Sint-Petersburg en is goeie maatjes met Jevgeni Prigozjin, de oprichter van de gevreesde Wagner-militie die beter bekend is als ‘Poetins chef-kok’.