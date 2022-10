Tadej Pogacar wil opnieuw schitteren in de Ronde van Frankrijk: “Evenepoel? Dat duel komt er snel aan”

Straks wordt het parcours van de Ronde van Frankrijk bekendgemaakt. Het ideale moment voor Tadej Pogacar om nog eens stil te staan bij het afgelopen seizoen en vooruit te blikken. In een gesprek met het Franse L’Équipe had hij het onder meer over zijn gemiste kans in de Ronde van Vlaanderen en Remco Evenepoel. “Het duel met Mathieu van der Poel blijft een van de hoogtepunten van mijn seizoen”, aldus Pogacar.

Toen Tadej Pogacar tijdens de Ronde van Frankrijk al snel het geel veroverde, leek de Sloveen op weg naar zijn derde eindzege. De Deen Jonas Vingegaard stak daar eigenhandig een stokje voor. Toch was de Sloveen niet al te zeer ontgoocheld. Dat vertelde hij in een gesprek met het Franse L’Équipe. “Ik heb de gele trui niet gewonnen, maar ik heb een fantastische jaar gehad”, zegt Pogacar.

“Ik won bijna alles wat ik wilde, terwijl dit qua intensiteit waarschijnlijk het moeilijkste seizoen uit mijn carrière was. Na de Tour herstelde ik me goed en focuste ik me op de toekomst. Om de een of andere manier voelt deze tweede plek als een overwinning voor mij. Ik heb veel geleerd van deze zomer en heb er motivatie uit gehaald. Ik voel meer liefde van het publiek dan na mijn twee eerdere Tour-zeges.”

De Sloveen maakte ook duidelijk dat hij ook komend seizoen van de Tour zijn grootste doel heeft gemaakt. “In twee grote rondes aan de top staan, is heel moeilijk. Drie is gewoon onmogelijk. Het zou voor mij tijdverspilling zijn. Ik wil de Giro rijden, maar op dit moment ben ik daar nog niet te veel mee bezig. Dat is iets voor later. Mijn seizoenen zijn lang, en je kan het niet volhouden om altijd 100% te zijn.”

© REUTERS

Wat met het voorjaar?

Pogacar verbaasde in het voorjaar door ij zo na de Ronde van Vlaanderen te winnen. Maar nadat hij ingesloten geraakte in de sprint, moest hij vrede nemen met een ereplaats. “Het duel met Mathieu blijft een van de hoogtepunten van mijn seizoen”, gaat Pogacar verder. “Ik was een rookie in de race en had geen idee wat ik kon verwachten. Maar ik had een goede dag. Ik was heel boos dat ik naast de overwinning greep, maar dat was achteraf snel vergeten. Het is geen slechte herinnering. Ik zou er dan ook graag nog eens terugkomen.”

“Parijs-Roubaix is dan weer geen race voor jongens van mijn profiel. Ik zou dan een paar kilo moeten aankomen. Misschien dat ik wel eens aan de start verschijn aan het einde van mijn carrière. Roubaix is harder dan de kasseirit in de afgelopen Tour. De kasseien zijn erger en het gaat sneller. Nee, echt, het heeft er niets mee te maken.”

© BELGA

De grote vier

Pogacar werd ook gevraagd of de grote vier (Van Aert, Van der Poel, Evenepoel en hijzelf) het wielrennen gaan domineren en net zoals in het tennis (waar Nadal, Federer, Djokovic en Murray jaren alle grand slams onder elkaar verdeelden, red.) alles onder mekaar zullen verdelen. “Fietsen is geen tennis. Er zijn te veel grote wedstrijden. Vier renners is niet genoeg om alle grote titels te delen. Er zijn niet vier jongens boven en de rest beneden, het is reductief. Het klopt dat ik nog maar weinig tegen Evenepoel gekoerst heb, maar dat duel komt, snel”, besluit de Sloveen.