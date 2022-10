GEMEENTERAAD. Peer geeft 5.000 euro aan nieuwe winkels en horeca: “We willen kern versterken”

PEER

Handel: Aan ondernemers die een handels- of horecazaak willen openen in het Peerse centrum, wil de stad een starterspremie geven van 5.000 euro. “Dit geldt zowel voor nieuwe vestigingen als bij overnames”, stelde schepen voor Lokale Economie Sigrid Cornelissen (cd&v). “Er wordt maximaal één premie per ondernemer toegekend, en de aanvraag moet binnen de 9 maanden gebeuren na de opstart.” Het regelement geldt enkel binnen het kernwinkelgebied dat de Kerkstraat, Markt en Oudestraat beslaat. Raadslid Kathleen Soors (Appel) kaartte aan dat ook op de Baan naar Bree heel wat leegstand bestaat, en ze wou weten waarom werd vastgehouden aan de afbakening van het kerngebied. “We willen kernversterking echt stimuleren. Dit wil echter niet zeggen dat we handel op de toegangswegen zoals ook Steenweg Wijchmaal zullen weren.”

Energiesteun: In het kader van de hoge energieprijzen wil de stad verenigingen die duurzame investeringen uitvoeren aan hun infrastructuur extra steunen. Schepen Raf Nelis (cd&v) lichtte toe hoe hiervoor de verschillende al bestaande toelagereglementen worden aangepast. “In het verleden werden deze investeringen volledig betoelaagd met een plafond van 20.000 euro wat we verdubbelen naar 40.000 euro. Het is een bewuste keuze om geen energiefacturen te gaan betalen, maar wel in te zetten op duurzaamheid wat goed is voor het milieu en uiteindelijk ook deze facturen zal drukken.”

Verkeersboetes: In een toegevoegd punt pleitte N-VA ervoor dat de stad via gasboetes kleine snelheidsboetes zelf gaat sanctioneren. “Dit kan via Gas 5, wat ons toelaat zeer gericht te handhaven. Daarnaast kunnen we de inkomsten uit de boetes zelf investeren in onze eigen verkeersveiligheid”, motiveerde Wesley Kolen (N-VA) die voorstelde aan het beleid deze aanpak te onderzoeken. Burgemeester Steven Matheï (cd&v) reageerde dat binnen de politiezone verschillende opties worden bekeken. “Het nadeel van Gas 5 is dat de hele opvolging door de gemeenten zelf zal moeten gebeuren, wat een zeer kostelijk is. Daarom wordt ook gekeken naar het cross border-systeem waarbij de opvolging federaal gebeurt, en we enkel een kleine administratieve kost betalen. Daarnaast heeft dit ook als voordeel dat halsstarrige overtreders gedetecteerd kunnen worden. Voor we een keuze maken hebben we best zicht op de twee systemen.”