Kinepolis heeft zwakke zomer achter de rug

In het derde kwartaal kreeg de groep 7,4 miljoen bezoekers over de vloer. Daarmee zit Kinepolis op 74,3 procent van de bezoekers van het derde kwartaal van 2019, voor de coronacrisis.

Die bezoekers blijven wel geld uitgeven aan tickets, drankjes en snacks. De verkoop per bezoeker blijft daarmee hoog. “Ondanks een trager dan voorzien herstel van de bezoekersaantallen, bleef Kinepolis ook in het derde kwartaal een positieve ebitda en operationele kasstroom genereren en blijft de groep financieel solide”, klinkt het. De ebitda-winst is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen. Ook de nettowinst was positief, aldus nog de bioscoopuitbater.

Het filmaanbod voor het vierde kwartaal kondigt zich volgens de groep alvast veelbelovend aan.