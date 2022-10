274 geneesmiddelen momenteel onbeschikbaar in Belgische apotheken

Volgens het agentschap zijn er problemen met de bevoorrading van bepaalde behandelingen tegen diabetes type 2. Dat geldt met name voor Ozempic (semaglutide), waaraan voor het moment een kritiek gebrek is. Die situatie zal naar verwachting niet verbeteren voor 6 januari 2023. De reden hiervoor is het krappe aanbod van GLP-1-analogen (nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes type 2, toegediend via subcutane injectie) door een toename van de wereldwijde vraag.

Ook verschillende pijnstillers zijn moeilijk te verkrijgen. Zo is Perdolan Compositum 400 mg tot 19 november niet beschikbaar. Op dit moment zijn 274 geneesmiddelen onbeschikbaar verklaard door het FAGG.