Versneld persoonsvolgend budget voor meer dan 400 personen met handicap

De middelen zijn vrijgekomen na de begrotingscontrole in september. Met een persoonsvolgend budget kunnen personen met een handicap zelf zorg en ondersteuning kopen. In dit geval gaat het om ruim 400 personen in prioriteitengroep 1, met een prioriteringsdatum vanaf 1 juli 2021. Zij zullen nog voor 15 november een budget ontvangen. Met een gratis startersbudget moet hun ondersteuning vlot kunnen verlopen, zegt minister Dalle, die minister van Welzijn Hilde Crevits vervangt.

In het kader van het Zorginvesteringsplan dat in 2021 werd gelanceerd, is tot doel gesteld om iedereen binnen prioriteitengroep 1 binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. “We beseffen dat personen met een handicap vaak lang moeten wachten op hun budget. De middelen zijn niet toereikend om alle personen met een zorgvraag onmiddellijk een budget toe te kennen”, zegt Dalle. “Zodra er extra budget ter beschikking is, wordt dit zo snel mogelijk ingezet. Door 15 miljoen euro vrij te maken, kunnen we versneld 400 mensen met de meest dringende noden in prioriteitengroep 1 hun budget toekennen.”

In 2022 zijn er 464 budgetten uitgedeeld ter waarde van 23,5 miljoen euro. Met het extra vrijgekomen budget wordt de groep op korte termijn bijna verdubbeld. Afgelopen zomer trok minister Crevits nog 20 miljoen euro uit voor deelbudgetten binnen prioriteitengroep 2, waardoor de personen die al het langst wachten binnen de groep de helft van hun persoonsvolgend budget ter beschikking zullen krijgen.