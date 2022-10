Elise Mertens kent weinig problemen met Amerikaanse en mag naar kwartfinales in Mexico

Elise Mertens (WTA 30) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA 125-toernooi in het Mexicaanse Tampico (hard/115.000 dollar). Onze landgenote klopte de Amerikaanse Ashlyn Krueger in drie sets.

De Belgische nummer één ging in de tweede ronde in drie sets voorbij de Amerikaanse Ashlyn Krueger (WTA 199) : 6-7 (3/7), 6-3 en 6-1 na 2 uur en 30 minuten.

Het 26-jarige topreekshoofd staat bij de laatste acht tegenover de Poolse Magda Linette, de nummer 55 van de wereld en vijfde reekshoofd in Tampico. Beide speelsters stonden al drie keer tegenover elkaar en telkens won de Limburgse. Meer nog, Mertens moest nooit eerder een set toestaan tegen Linette.

Elise Mertens werd vorige week in de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Guadalajara, ook in Mexico, uitgeschakeld. Ze miste drie matchballen tegen de Russin Anna Kalinskaya. De Limburgse bereidt zich voor op de Masters in het dubbelspel in het Amerikaanse Forth Worth (31 oktober - 7 november). Ze speelt daar opnieuw aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova.