Wat een ontlading! Club-tegenstander Porto krijgt op het vliegtuig te horen dat het zich kwalificeert

Door de zege tegen Club Brugge en het puntenverlies van Atlético, was Porto gisteren zeker van de volgende ronde van de Champions League. De Portugezen kregen dat nieuws pas te horen op het vliegtuig en waren uitzinnig van vreugde. Dat leverde dolle beelden op.

Het zag er even benard uit voor FC Porto van Sérgio Conceição. Na de nul op zes in de eerste twee Champions League-confrontaties leek een derde plek het hoogst haalbare te worden. Maar na een knappe zes op zes en puntenverlies van hun concurrenten, lagen de Portugezen plots toch op koers voor de volgende ronde.

De opdracht bij aanvang van de wedstrijd tegen Club Brugge was dan ook duidelijk: won het zelf in Jan Breydel en verspeelde Atlético punten tegen Leverkusen, dan was de kwalificatie een feit.

Dat eerste lukte aardig. Club Brugge maakte tegen Porto nooit aanspraak op de zege en verloor zwaar met 0-4. Het resultaat van de tweede opdracht, kregen de Portugezen later te horen. Toen de troepen van Sérgio Conceição op het vliegtuig zaten, waren de spelers aandachtig het wedstrijdverloop van Atlético aan het volgen. De ontlading was dan ook groot toen Yannick Carrasco in de 98ste minuut, bij 2-2, een strafschop miste.

Porto is zo zeker van de volgende ronde en kan zelfs nog groepswinnaar worden. Dat nieuws zorgde alvast voor heel wat ontlading bij de Portugezen. Bekijk de beelden hieronder.