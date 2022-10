Nog hele dag bluswerk op terreinen van afvalverwerkingsbedrijf in Smeermaas

“Het brandt nog altijd. Brandweermannen van Lanaken, Bilzen en Genk gaan nog de hele dag bezig zijn met blussen”, geeft burgemeester Marino Keulen (Open Vld) van Lanaken donderdagochtend een korte stand van zaken over de grote brand die woensdagnamiddag ontstond in Smeermaas. Het is volgens Keulen nu een kwestie om de plastic smurrie - samengeperste petflessen stonden er in lichterlaaie - uit elkaar te halen. “De graafmachines staan klaar om alles uit elkaar te halen en tot bij de brandhaardjes onderaan te geraken om het vuur te blussen. Want daar is tot nu tot geen water geraakt.”

LEES MEER. Brandende balen petflessen bij afvalverwerker in Smeermaas zorgen voor indrukwekkende rookpluim.

De burgemeester benadrukt nog eens dat er op geen enkele moment gevaar voor de volksgezondheid is geweest. ”We raden wel aan om ramen en deuren dicht te houden. Want het is een van de grootste branden die we hebben gehad.” mm/eva/joge

© BELGA

© BELGA