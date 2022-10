Slongs Dievanongs over Zillion: “Er zijn dingen die ik zelf liever had gemist”

“Zillion”, de film over de gelijknamige Antwerpse discotheek, is woensdag in première gegaan. En dat brengt voor vele opnieuw herinneringen naar boven, ook voor zangeres Slongs Dievanongs. Al i de ene herinnering beter dan de andere.

Veel drank, drugs en trancemuziek, dat was Zillion als we de film mogen geloven. Maar soms kon het ook wel eens té zijn, vertelt zangeres Slongs Dievanongs op Radio 2. “Toch zijn er ook dingen die ik zelf liever had gemist”, geeft ze toe. “Zo waren er de zeer expliciete Zundays in Zillion. Eigenlijk waren dat grote seksfeesten met live seksacts op het podium”, zegt ze.

Slongs belandde per ongeluk ooit op een van die feestjes: “Kerstavond viel toen op een zondagavond. Het etentje was gedaan en ik wilde nog niet gaan slapen. Bij het binnenkomen zag ik porno op de tv. Dat deed niet direct alarmbellen afgaan want ik had daar al wel meer dingen gezien. Verder in de zaal kwamen er dan drie mensen op het podium. Die hebben dingen gedaan die op mijn netvlies gebrand staan. Ik ben vrijdenkend, maar voor mij hoefde dat niet.”

