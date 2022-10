“Extreem hevige gevechten” aan de gang nabij Bachmoet in oosten Oekraïne, zegt Zelenski

“In de buurt van Bachmoet”, een stad in de regio Donetsk, in het oosten van Oekraïne, zijn momenteel “extreem hevige gevechten” aan de gang. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdag gezegd.

Bachmoet is al maanden een belangrijk doelwit van het Russische leger. Er woeden gevechten tussen het Oekraïense en het Russische leger, waarbij de troepen van Moskou wanhopig op zoek zijn naar succes na verschillende tegenslagen sinds begin september.

“De situatie aan het front kent geen wezenlijke veranderingen. De hevigste gevechten gebeuren in de regio Donetsk, nabij Bachmoet en Avdijivka”, verklaarde Zelenski in zijn dagelijkse toespraak die op sociale netwerken werd geplaatst. Dinsdag werden in Bachmoet zeven burgers gedood en raakten drie anderen gewond, liet op zijn beurt de regionale gouverneur Pavlo Kyrylenko weten.

Zelenski hekelde nogmaals “de waanzin van het Russische opperbevel”, die volgens hem vooral “zichtbaar” is in het oosten van het land waar “dag na dag, maandenlang, mensen de dood in worden gestuurd (...)”. “Al onze soldaten in posities in die richtingen in de regio Donetsk zijn simpelweg helden.”

“De actieve acties in andere richtingen gaan door. Vandaag wil ik de soldaten van de 25ste luchtbrigade vermelden voor hun moed bij de bevrijding van de bezette gebieden in de regio Loehansk”, aldus Zelenski. “In het algemeen versterken we overal aan het front onze posities, verminderen we de mogelijkheden van de bezetters, vernietigen we hun logistiek en bereiden we goed nieuws voor Oekraïne voor.”

“Vandaag, gedurende de dag, klonk het luchtalarm verschillende keren over het grootste deel van het grondgebied van onze staat. De luchtmacht heeft resultaten geboekt - nog een helikopter van de bezetters is neergeschoten, nog een drone”, zei de Oekraïense president.

Gevangenen uitwisselen

Zelenski benadrukte dat de Russische bezetter al bijzonder veel legeruitrusting is verloren en dat “Rusland deze verliezen niet zal kunnen compenseren”. “Ik dank al onze strijders voor deze geleidelijke en onomkeerbare demilitarisering van de vijand.”

“Wij blijven al het mogelijke doen om onze mensen uit Russisch gevangenschap te bevrijden. Vandaag kunnen we eindelijk de vrijlating van nog eens tien Oekraïners aankondigen. Ons uitwisselingsteam werkt de klok rond. En ik wil nogmaals benadrukken dat elk van onze eenheden aan het front de uitwisseling kan versnellen door de bezetters gevangen te nemen. Hoe meer Russische soldaten er in ons uitwisselingsfonds zitten, hoe sneller we Oekraïners uit Rusland naar huis zullen laten terugkeren.”

De Oekraïense president riep zijn burgers ook nogmaals op spaarzaam om te springen met energie.