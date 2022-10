Italiaanse media zien Romelu Lukaku scoren bij wederoptreden: “Sorry voor de vertraging, leek hij hiermee te zeggen”

Met een relatief makkelijk 4-0-zege tegen Plzen, en de nederlaag van Barcelona tegen Bayern München, verzekerde Inter zich van de tweede plek in Groep C en het bijhorende ticket voor de volgende ronde van de Champions League. Toch waren alle ogen op Romelu Lukaku, die na een lange blessure zijn wederoptreden maakte. Ook de Italiaanse media waren aandachtig voor het optreden van onze landgenoot.

Romelu Lukaku stond nog nooit zo lang aan de kant met een blessure. De Rode Duivel kon Inter dan ook nog niet geven waar ze op hoopten, toen ze hem uit zijn lijden verlosten bij Chelsea. Afgelopen week liet coach Simone Inzaghi al weten dat de kans bestond dat Lukaku in het Champions League-duel tegen Plzen zijn comeback zou vieren in het elftal van de Italianen. Acht minuten voor tijd, toen het al 3-0 voor stond, was het dan ook zover.

“Iedereen wachtte op Lukaku”, stond er te lezen in het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. “Al toen hij aan zijn warming-up begon, kreeg hij een daverend applaus van het publiek. Na twee maanden rust, kreeg de Belg de laatste 8 minuten van de wedstrijd om een ovatie te krijgen van het thuispubliek. Dat was genoeg om voor de 4-0 te tekenen. Nu is het feest echt compleet.”

De Italiaanse krant bekroonde de Rode Duivel met een zeven voor zijn invalbeurt. “Het kost hem amper vier minuten om vanavond zijn handtekening te zetten. San Siro heeft Lukaku terug, een stadion dat op niets anders wachtte: sorry voor de vertraging, lijkt hij hiermee te zeggen.”

© AP

Ook Eurosport Italia beloonde Lukaku met een zeven. “Hij kwam binnen en scoorde eenvoudig, met de medewerking van Correa. Het was de kers op de taart van de super Nerazzurri-avond waarmee hij definitief komaf maakte met zijn 61 dagen durende afwezigheid.”

Verder was ook Tuttosport lovend over de invalbeurt van Big Rom: “Een droomretour voor de Belgische bommenwerper, die de magische avond in het Meazza nog wat specialer maakte door met links te scoren.”

Goal Italia: “Slechts vier minuten spelen. Dat was genoeg voor Romelu Lukaku om weer te doen waar hij goed in is: de weg naar het net vinden. De Belgische bommenwerper, die sinds eind augustus uitgeschakeld was vanwege een spierprobleem, vierde zijn terugkeer op het veld op de beste manier door te doen wat zowel door hem als door het hele Nerazzurri-publiek werd verwacht: scoren.”