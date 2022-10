Iraanse politie schiet met scherp op protestanten

De Iraanse politie zou volgens BBC geschoten hebben op demonstranten in Saqqez, de woonplaats van Mahsa Amini, de jonge vrouw die in hechtenis stierf nadat ze gearresteerd werd omdat ze haar hijab “op een ongepaste manier” zou gedragen hebben.

Duizenden verzamelden zich bij het graf van de vrouw, veertig dagen na haar dood. De veertigste dag van rouw is namelijk een cultureel belangrijke gelegenheid voor Iraniërs. Maar het kwam tot een conflict met de agenten ter plaatse. Volgens getuigen vuurden agenten met scherp en traangas op de menigte in de stad.

Op videobeelden is te zien hou duizenden rouwenden langs een weg, door het veld en over een rivier liepen om de wegversperring te omzeilen en het kerkhof te bereiken waar Amini begraven ligt. Er werd onder andere “vrouw, leven, vrijheid” en “dood aan de dictator” gescandeerd. Dit zijn twee van de liederen van de protestbeweging. Persbureau Reuters citeert ook een anonieme getuige die zei dat “de oproerpolitie op rouwenden schoot.” Volgens diezelfde bron zouden ook tientallen gearresteerd zijn. BBC schrijft dat er door de agenten van de inlichtingendienst druk zou zijn uitgeoefend op de vader van Amini om te zeggen dat er geen ceremonie zou worden gehouden.

Volgens de mensenrechtengroep Hengaw zouden er ook demonstraties zijn geweest in verschillende steden in Koerdistan. De politie zou op verschillende plaatsen met scherp hebben geschoten

Sinds de dood van de 22-jarige Amani op 16 september wordt er in heel Iran geprotesteerd. Ze werd drie dagen eerder aangehouden door de moraalpolitie in Teheran en raakte in een coma tijdens haar aanhouding. De vrouw zou met een wapenstok geslagen zijn door de politie, ze zouden ook haar hoofd tegen een wagen hebben geslagen. De politie ontkent echter dat ze werd mishandeld en zegt dat ze een hartaanval kreeg.