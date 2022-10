Israëlische aanvallen nabij Damascus veroorzaken materiële schade

Israël heeft donderdagochtend verschillende aanvallen uitgevoerd in de buurt van Damascus. Dat heeft het Syrische ministerie van Defensie gezegd. Het zou al de derde keer in minder dan een week tijd zijn dat Israël een dergelijke aanval lanceert.

Volgens een correspondent van het Franse persagentschap AFP werden in de Syrische hoofdstad woensdagavond explosies gehoord.

Het Syrische ministerie van Defensie stuurde een verklaring uit: “Rond 00.30 uur (plaatselijke tijd) voerde de Israëlische vijand een luchtaanval uit vanuit de richting van de bezette Palestijnse gebieden, gericht op verschillende locaties in de omgeving van Damascus.” De Syrische luchtverdediging heeft verschillende raketten onderschept, klonk het nog. Het ministerie gaf geen details met betrekking tot de doelwitten en stelde alleen dat de aanvallen materiële schade hadden veroorzaakt.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (OSDH), een in Londen gevestigde ngo, meldde dat de Israëlische aanvallen waren gericht op plaatsen in de buurt van de internationale luchthaven van Damascus. Of het gaat om stellingen van het Syrische leger of van pro-Iraanse strijders is niet duidelijk.

Honderden aanvallen

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië in 2011 voerde Israël al honderden aanvallen uit op zijn noordelijke buur. Die aanvallen zijn doorgaans gericht tegen Syrische regeringstroepen en hun door Iran gesteunde bondgenoten, en tegen Hezbollah-strijders.