Vijf gemeenten naar rechter tegen energiefusie

Sibelgas, actief in de Brusselse noordrand en met vijf gemeenten een kleine intercommunale, zou nog voor het jaareinde moeten beslissen over een samengaan met andere gemeenten of intercommunales. Praktisch onmogelijk, luidt het. “Plots kwam in juli een aanpassing aan het decreet met die grens van 200.000 aansluitingen. Die voorwaarde was er voordien niet”, zegt Christian Viaene, adviseur van Sibelgas, dat deel uitmaakt van de ‘referentieregio’ Halle-Vilvoorde.

In de Fluvius-constellatie kreeg Sibelgas de mogelijkheid aan te sluiten bij Fluvius Zenne-Dijle. Die nieuwe structuur moet ontstaan door het samengaan van de Vlaams-Brabantse intercommunales Iverlek en PBE. Maar in de noordrand is weinig animo voor zo’n grote structuur gedomineerd door Mechelen en Leuven.

Sibelgas-voorzitter en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) ziet twee opties. “Ofwel wordt het landschap vereenvoudigd tot één Vlaamse structuur met álle gemeenten die veel slagkrachtiger is. Ofwel wordt rekening gehouden met de referentieregio’s.”