Lerarentekort weegt meer dan ooit door op de kwaliteit van ons onderwijs: “Dit kan zo niet verder”

In bijna zes op de tien scholen staan momenteel vacatures open voor leerkrachten. Dat betekent: gepuzzel voor de directeur. En nog erger: leerlingen die halve dagen in de studie slijten of in grote klassen terechtkomen. Het lerarentekort weegt meer dan ooit op de kwaliteit van ons onderwijs. “Dit kan zo niet verder”, zegt directeur Tom Van Buggenhout. “De paniek bij leerlingen en ouders neemt toe.”