Yannick Carrasco scoort maar is uiteindelijk de pineut bij Atlético, afgang voor FC Barcelona en Ajax

Groep A. Ai ai Ajax

Ajax moest winnen om nog een waterkansje te hebben op overwintering in de Champions League. Maar tegen Liverpool liep het alweer fout voor de ploeg van Alfred Schreuder. Mo Salah in de 42ste minuut, Darwin Nunez in de 49ste en de piepjonge Harvey Elliott in de 51ste zorgden voor de Engelse doelpunten in de 0-3 pandoering voor eigen volk.

Op hetzelfde moment zette Napoli een nieuwe stap naar groepswinst door Rangers met 3-0 huiswaarts te sturen. De Schotten konden hun aspiraties op een eerste puntengewin na ruim een kwartier al opbergen na twee snelle treffers van Giovanni Simeone (11. en 16.). Leo Ostigard (80.) dikte nog aan in de slotfase.

De Italianen bezetten op autoritaire wijze de eerste plaats in de poule met een perfect rapport van 15 op 15. Liverpool is tweede met 12 punten en moet op de slotspeeldag in een onderling duel met Napoli op Anfield vechten om groepswinst. Ajax kon nog maar 3 punten sprokkelen en gaat daarmee zo goed als zeker naar de Europa League. Rangers sluit de rij met geen enkel punt en overwintert alleen als het de Amsterdammers tijdens de laatste speelronde in eigen huis een nederlaag met minstens vijf goals verschil aansmeert.

Stand:

1. Napoli 15

2. Liverpool 12

3. Ajax 3

4. Rangers 0

Groep B. Atlético kan niet winnen

Club Brugge ging voor eigen publiek met zware 0-4-cijfers onderuit tegen FC Porto. Blauw-zwart was dankzij een 10 op 12 na vier speeldagen wel al zeker van een ticket voor de achtste finales. Het kon zich mits een punt tegen Porto verzekeren van groepswinst.

Daarover valt de beslissing nu op de laatste speeldag, volgende week dinsdag (1 november). Club trekt dan naar Bayer Leverkusen. Porto is met 9 punten tweede en stoot door naar de achtste finales omdat Atlético Madrid (5 punten) thuis niet kon winnen van Bayer Leverkusen (4 punten). En daarmee Club geen dienst bewees want nu hebben de Duitsers nog steeds een Europa League-ticket om voor te spelen. Bij een Madrileense zege waren ze Europees uitgeschakeld.

De doelpunten in de 2-2 in Madrid kwamen van Moussa Diaby, Yannick Carrasco, Callum Hudson-Odoi en Rodrigo De Paul (op assist van Carrasco). Al werd onze landgenoot nog de pineut van de avond. Atlético kreeg na affluiten alsnog een penalty na hands in de zestien. Carrasco zette zich achter de bal, maar miste. In de rebound raakte Atlético ook nog de lat.

Stand:

1. Club Brugge 10

2. FC Porto 9

3. Atlético Madrid 5

4. Bayer Leverkusen

Groep C. Barcelona gaat af

FC Barcelona moet voor het tweede jaar op rij naar de Europa League. De Blaugrana zagen Inter met 3-0 winnen van Viktoria Plzen, met dank aan een doelpunt van de wederoptredende Romelu Lukaku, en was zo voor de clash met Bayern al zeker van plek drie en niet meer. Dan maar proberen winnen tegen Der Rekordmeister? Ja, maar dat mislukte. Dankzij doelpunten van Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting en Benjamin Pavard won Bayern met 0-3.

Bayern blijft zo foutloos met 15 op 15. Inter (10) mag als tweede mee naar de 1/8ste finales, terwijl Barcelona amper één keer kon winnen, goed voor 4 punten. Plzen kon nog niet scoren.

Stand:

1. Bayern München 15

2. Inter 10

3. FC Barcelona 4

4. Viktoria Plzen 0

Groep D. Tottenham juicht te vroeg

Tottenham leek na een zwakke partij alsnog op weg naar een 2-1 zege tegen Sporting Lissabon. Maar de winning goal diep in de extra tijd van Harry Kane werd alsnog afgekeurd. Frankfurt won verder met 2-1 van Marseille, waardoor Tottenham (8) aan kop blijft, voor Sporting (7), Frankfurt (7) en Marseille (6).

Stand:

1. Tottenham 8

2. Sporting 7

3. Eintracht Frankfurt 7

4. Olympique Marseille 6