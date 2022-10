Italiaanse premier Meloni krijgt vertrouwen van Senaat

Bij een stemming in de Senaat kregen de premier en haar regeerploeg de nodige absolute meerderheid, nadat de Kamer van Volksvertegenwoordigers de dag ervoor voor de nieuwe rechtse alliantie in de uitvoerende macht had gestemd. In de kleinere Senaat stemden 115 van de 200 aanwezige parlementsleden op Meloni, die dit weekeinde als de eerste vrouwelijke regeringsleider aantrad.

Succes was vrijwel zeker voor de 45-jarige, aangezien haar coalitie in beide huizen de absolute meerderheid heeft. In de Kamer stemden dinsdag 235 van de 389 aanwezigen voor Meloni.